ЦИК зарегистрировала более 3 тыс. кандидатов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ко вторнику зарегистрировали более 3 тыс. кандидатов в Госдуму. Среда — последний день подачи документов для регистрации кандидатов в Госдуму. В выборах глав субъектов страны будут участвовать 50 представителей 13 партий, сообщает телеканал «Известия». За места в парламенты регионов поборются более 21 тыс. кандидатов от 24 политических объединений и 322 самовыдвиженца. Голосование на выборах разного уровня пройдет с 17 по 19 сентября.

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