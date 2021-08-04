Покупатели собранных в РФ электромобилей получат скидку до 25%

Покупатели получат скидку до 25% на электромобили, собранные в РФ, сообщают в Минэкономразвития и Минпромторге. Максимальный размер льготы составит ₽625 тыс., сообщает телеканал «Известия». Крупный бонус достанется владельцу машины, стоимость которой оценивается в ₽2,5 млн. Большая скидка простимулирует спрос на электромобили в России, считают авторы идеи. До конца 2023 года скидку сделают на покупку машин крупноузловой сборки из готовых комплектующих. При покупке с 2024 по 2025 год скидка будет распространяться на автомобили мелкоузловой сборки. Через три года в России появится около 2,9 тыс. зарядных станций для электрокаров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.