Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже в среду, 4 августа, опустилась ниже $71 впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение цены на баррель данной марки составило 2,24%, до уровня в $70,79 по состоянию на 16:17 мск.

К 16:24 мск стоимость Brent замедлила снижение и находилась на уровне $70,87 за баррель, что на 2,13% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

18 июля страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился повышать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, на данный момент составляющих 5,8 млн б/с.

Также в результате переговоров страны ОПЕК+ поддержали установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии будут повышены на 0,5 млн б/с и составят 11,5 млн б/с.

В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что Российская Федерация выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года. По его словам, на рынке наблюдается рост спроса и на нефть, и на нефтепродукты.