В США выставили на продажу редкий кабриолет-амфибию

В США на аукционе Bonhams выставили на продажу малолитражный кабриолет Amphicar 770, который может передвигаться как по земле, так и по воде. За машину 1965 года выпуска организаторы аукциона планируют выручить $50 тыс. (3 643 625 рублей).

Кабриолет Amphicar 770 выпускался в Германии с 1961 по 1968 год. Всего за это время было произведено 3878 машин. Модель оснащена двумя гребными винтами и резиновыми уплотнителями дверей. Дорожный просвет составляет 250 мм.

Автомобиль оснащен 1,1-литровым двигателем мощностью 43 л.с. Мотор работает совместно с четырехступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля при движении по шоссе составляет 113 км/ч, а по воде — 13 км/ч.

7 июня сообщалось, что в Москве выставили на продажу ВАЗ-2101 1973 года выпуска, который переоборудован в автомобиль для Госавтоинспекции.

Машина оборудована проблесковыми маячками и устройством громкой связи. Как утверждает продавец, седан подойдет для «участия в киносъемках, реконструкциях и корпоративах».