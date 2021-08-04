Не менее 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов возле одной из деревень в Чехии. Об этом в среду, 4 августа, сообщает The Mirror.

Два пассажирских поезда столкнулись в районе села Милавче между станциями Домажлице и Ближеёв около 8 утра.

На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи. Туда даже выехал министр транспорта Карел Гавличек, который охарактеризовал ситуацию как «серьезную». Он сообщил журналистам, что, по предварительным данным, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом.

Издание iROZHLAS со ссылкой на пресс-секретаря региональной службы экстренной помощи Марии Свободовой при этом сообщает о двух погибших. Еще семь человек находятся в критическом состоянии.

Ранее, 30 июля, похожее происшествие произошло в американском Бостоне. Там при столкновении двух поездов уличного метро пострадали свыше 20 человек. Тогда причина столкновения транспортных средств не уточнялась.