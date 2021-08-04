В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха

Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть Kaspersky Neural Networks (KNN), которую можно использовать для поиска людей с воздуха.

Разработчики утверждают, что алгоритм способен распознать человека с высоты 150 м, в том числе если в кадр попала только часть тела.

По заявлению разработчиков, если тело видно полностью, нейросеть сможет понять, идет человек, сидит или лежит. Этот параметр может быть важен, поскольку лежачему человеку в лесу с большей вероятностью нужна помощь, чем идущему, пояснил руководитель направления Kaspersky Neural Networks Владимир Клешнин.

«Машинное зрение лучше человеческого глаза анализирует изображения. Например, когда картинку рассматривает оператор, он в первую очередь ищет цветовые несоответствия — такова физиология. Однако когда человек в камуфляже, что среди грибников случается часто, заметить его с высоты сложнее. Для нейросети же цвет одежды не играет большой роли. Но главное — программа находит людей за миллисекунды. Тогда как человек на изучение картинки тратит минуты», — сказал Владимир Клешнин.

Идея использовать машинное зрение для поиска людей с воздуха не нова. В России, например, компания «Билайн» еще в 2018 году передала в использование поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» такое решение. Нейросеть называется «Beeline AI — Поиск людей». Она умеет находить людей с высоты вне зависимости от положения тела или цвета одежды, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Билайн». Эта нейросеть работает только на наземных компьютерах, поэтому изображения обрабатывают по возвращении квадрокоптеров.

В «Лиза Алерт» не дали оценку KNN, так как не пользовались разработкой. В организации отметили, что регулярно прибегают к помощи разработки «Билайна».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Человек в деталях: нейросеть найдет людей с воздуха по частям тела