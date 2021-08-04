Прямой эфир
Общество
Urban Group заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплый и дождливый конец недели в ЦФО
Мир
Тимановская прибыла в аэропорт Токио для вылета в Варшаву
Общество
Вильфанд дал объяснения аномальной жаре в ЦФО 2 августа
Общество
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Наука
Boeing вновь отложил старт космического корабля Starliner
Происшествия
В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов
Армия
Первый испытательный пуск ракеты «Сармат» состоится осенью
Мир
Чижов обвинил ЕС в политизации вопроса признания российских вакцин

В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Забайкальском крае грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава, после чего 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) во вторник, 3 августа.

Депо наживное: РЖД хочет продать последнюю вагоноремонтную «дочку»
Доля ВРК-1 на российском рынке ремонта грузовых вагонов по итогам первого квартала составляла 18%

«3 августа 2021 года в 22:40 мск на перегоне Алеур–Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что габарит соседнего пути был нарушен. В настоящее время движение на перегоне временно приостановлено, пострадавших нет.

При этом региональное управление МЧС сообщает, что после аварии из двух опрокинувшихся цистерн начался разлив авиационного топлива.

«В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд», — пояснили в ведомстве.

Ранее, 1 августа, стало известно, что на Строгинском мосту в Москве сошли с рельсов два трамвайных вагона. Отмечалось, что это были вагоны трамвая № 15, который двигался в сторону станции «Сокол». Во время проезда общественного транспорта деформировались мостовые рельсы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021