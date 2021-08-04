В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов

В Забайкальском крае грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава, после чего 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) во вторник, 3 августа.

«3 августа 2021 года в 22:40 мск на перегоне Алеур–Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что габарит соседнего пути был нарушен. В настоящее время движение на перегоне временно приостановлено, пострадавших нет.

При этом региональное управление МЧС сообщает, что после аварии из двух опрокинувшихся цистерн начался разлив авиационного топлива.

«В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд», — пояснили в ведомстве.

Ранее, 1 августа, стало известно, что на Строгинском мосту в Москве сошли с рельсов два трамвайных вагона. Отмечалось, что это были вагоны трамвая № 15, который двигался в сторону станции «Сокол». Во время проезда общественного транспорта деформировались мостовые рельсы.