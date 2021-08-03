Участников программы «Земский учитель» выбрали в Коми

В Республике Коми определены 10 победителей конкурсного отбора по программе «Земский учитель», предусматривающей единовременные выплаты в размере 1 млн рублей учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тыс. человек.

По условиям программы педагоги должны отработать в сельской школе не менее пяти лет. Учителя будут преподавать с 1 сентября в школах Воркуты, Печоры, Сосногорск, пгт. Жешарт, пст. Приуральский, пст. Якша, пгт. Синдор, пгт. Боровой и в селе Кослан, отмечает ИА «Комиинформ».

Вместе с тем конкурсный отбор продолжается. Осталось четыре вакансии.