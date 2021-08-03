Карту с бахчевыми развалами запустили в Московской области

Карту с адресами размещения бахчевых развалов формируют в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсельхозпрода. В муниципалитетах организуют 500 точек продажи арбуза и дыни, которые будут работать до 1 ноября.

«Сейчас на торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана», — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

Купить арбузы можно по цене около 40 рублей за килограмм, дыни стоят от 45 до 80 рублей за килограмм, информирует портал «Подмосковье сегодня».

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу от употребления дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов калорийнее, а в каком содержится более ценный для здоровья состав витаминов.

Дыня является более сытной, поскольку в ней больше пищевых волокон — клетчатки, которая важна для стабильной работы кишечника. Кроме того, она очищает организм и способствует стабилизации холестерина. Между тем в арбузе содержится ликопин — вещество, которое обеспечивает ему красную окраску. Этот антиоксидант снижает риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний.