Новое оборудование тестируют в поликлинике № 1 Владивостока

Новое медоборудование поступило в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1». Оно предназначено для диагностики широчайшего спектра заболеваний — от заболеваний сердца и сосудов до выявления различных травм.

Сейчас оборудование тестируется в разных подразделениях. Его стоимость составляет около 3 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Технику закупили на средства, выделенные из федерального бюджета.

В Приморском крае планируется к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения — до 470 случаев на 100 тыс. человек (в рамках национального проекта «Здравоохранение»). К этому сроку в медицинские учреждения края доставят 356 аппаратов, в том числе магнитно-резонансные томографы, передает Vostokmedia. Только в этом году больницы и поликлиники получат 76 единиц.

Ранее в поликлиническое отделение городской больницы Находки (Приморский край) поступило новое оборудование для диагностики. Один из поступивших аппаратов — это бодиплетизмограф. Он позволит исследовать возможности легких пациента и их способности к расширению. Также в поликлинику поступили электромиограф, кардиореспираторный комплекс, 12-канальный электрокардиограф и аппарат для исследования функций внешнего дыхания.