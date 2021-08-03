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Ремонт семи дорог завершен в Ульяновской области

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В Ульяновской области выполнено 65% годового плана по ремонту дорог. Об этом заявил и.о. министра транспорта региона Евгений Лазарев.

«Всего в этом году приведем в нормативное состояние 158,7 км дорог. Уже завершены ремонтные работы на семи объектах, продолжаются на 44», — отметил Лазарев.

В финальной стадии — установка дорожных знаков, устройство дополнительного барьерного ограждения и уличного освещения на 21 пешеходном переходе вблизи объектов социального назначения, передает ulpravda.ru. Также до конца года на трассе Димитровград — Тольятти, около поселка Новая Майна, появится метеостанция. Устройство позволит оперативно получать сведения о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия.

С апреля ульяновские дорожники отремонтировали более 36 тыс. кв. м улиц, по которым школьников перевозят в образовательные учреждения, а также 6800 кв. м тротуаров на подходах к школам. Работы были организованы в селах Лаишевка, Карлинское, Баратаевка, Кротовка, Арское, поселках Белый Ключ и Пригородный, на проезде Обувщиков, улицах Вольной, Чистопрудной, Национальной, Профсоюзной, Ангарской, Почтовой, Краснопролетарской, Заречной, Пионерской, Академика Сахарова, Ленинградской и Экспериментальной, а также на дороге на Мостотряд.

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