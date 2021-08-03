Почти 70 человек утонули в Свердловской области с начала сезона

В водоемах Свердловской области с начала купального сезона утонули 67 человек. В числе погибших 14 детей.

По данным МЧС, все трагические случаи произошли в местах, не оборудованных для купания. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Утонувшие несовершеннолетние купались без присмотра родителей.

В связи с наступлением жаркой погоды в регионе усиливают мониторинг обстановки на водоемах. Во всех муниципалитетах проводят профилактические рейды совместно с сотрудниками полиции и представителями администраций. В ежедневном режиме задействовано более 100 оперативных групп. Специалисты напоминают отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде.

В ходе мероприятий составлено свыше 1 тыс. административных протоколов за нарушение общественного порядка вблизи водоемов. В основном граждане получают штрафы за купание в запрещенных местах, в состоянии опьянения, а также за отсутствие присмотра за детьми.