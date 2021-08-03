День физкультурника отметят в Калуге

В Калуге поменялось место проведения традиционной Олимпийской зарядки. В День физкультурника, 14 августа, участники соберутся на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища.

По информации пресс-службы городской управы, помимо зарядки, запланированы мастер-классы по разным видам спорта, а также у желающих будет возможность сдать нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Вечером состоится «Вертолётка 650». Об этом пишет газета «Весть».

В июле в городе Балабаново Боровского района Калужской области началось строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами и залом для сухого плавания. Открытие запланировано на середину следующего года. Сейчас готовится площадка под основание здания, монтируются колодцы дренажной канализации, ведутся работы по армированию цокольных стен.