Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Туризм
Россияне смогут посетить Намибию по ПЦР-тесту на COVID-19
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина и других лидеров за помощь в тушении лесных пожаров
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

День физкультурника отметят в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге поменялось место проведения традиционной Олимпийской зарядки. В День физкультурника, 14 августа, участники соберутся на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища.

По информации пресс-службы городской управы, помимо зарядки, запланированы мастер-классы по разным видам спорта, а также у желающих будет возможность сдать нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Вечером состоится «Вертолётка 650». Об этом пишет газета «Весть».

В июле в городе Балабаново Боровского района Калужской области началось строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами и залом для сухого плавания. Открытие запланировано на середину следующего года. Сейчас готовится площадка под основание здания, монтируются колодцы дренажной канализации, ведутся работы по армированию цокольных стен.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021