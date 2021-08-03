План по ремонту дворов завершили в 12 районах Сахалинской области

На территории 12 районов Сахалинской области завершили ремонт придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Текущий ремонт дворов полностью завершен в 12 районах островного региона. В их числе — Долинский, Невельский, Холмский, Макаровский, Ногликский, Поронайский, Северо-Курильский, Смирныховский, Тымовский, Томаринский, Охинский и Южно-Курильский», - цитирует сообщение властей ИА SakhalinMedia.

За один месяц в регионе привели в порядок 500 дворов. В остальных районах сроки работ продлили из-за увеличения заявок на ремонт.

Наибольший объем работ выполняется в Южно-Сахалинске. Там уже отремонтировали 196 дворов, осталось еще 330.