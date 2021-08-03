ФАС возбудила дело против поставщика аппаратов ИВЛ. Подозрения вызвала швейцарская компания Hamilton Medical. По данным ведомства, она указывала дистрибуторам, в каких муниципальных и госзакупках нужно участвовать, сообщает телеканал «Известия». Конкуренция устранялась, произошло разделение рынка по территориям. ФАС провела выездные проверки официальных дистрибуторов. Теперь компании грозит

административный штраф.

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