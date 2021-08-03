Перенесенный COVID-19 повышает риск инсульта и инфаркта

Медицинский журнал Lancet назвал новую опасность COVID-19. Перенесенное заболевание повышает риск ишемического инсульта и инфаркта миокарда. Выяснилось, что долгосрочные последствия не зависят от пола и возраста, передает телеканал «Известия». Журнал провел исследование с участием 86 тыс. человек. Наблюдения фиксировались на протяжении 8 месяцев. Средний возраст участников составил 48 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.