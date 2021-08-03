В России запустили сервис электронного подписания договоров

Минцифры России запустило мобильное приложение «Госключ», позволяющее пользователям портала «Госуслуги» осуществлять подписание документов в электронном виде. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новое приложение из семейства госуслуг «Госключ» уже доступно в магазинах приложений. «Госключ» — удобный и безопасный сервис для пользователей портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью, которых сейчас почти 80 млн», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, на создание электронной подписи уходит менее трех минут. Процедура осуществляется бесплатно.

После этого подпись хранится в инфраструктуре электронного правительства с подтвержденной безопасностью.

В Минцифры рассказали, что проект создан на базе сервисов «Единой цифровой платформы подписания», которую создали ПАО «Ростелеком» и ПАО «Банк ВТБ».

В настоящий момент с помощью «Госключа» можно заключить договор об оказании услуг сотовой связи. Первым такую услугу своим абонентам представил оператор Tele 2. В ближайшее время такую опцию также запустят МТС, «Мегафон» и «Билайн», пообещали в министерстве.

Кроме того, список документов, которые можно будет подписывать при помощи приложения, в будущем планируют расширить. В частности, станет доступным электронное подписание договора купли-продажи автомобиля и договора аренды недвижимости.

В конце июня в Минцифры предложили разработать единое мобильное приложение для российских студентов, позволяющее им иметь доступ ко всем необходимым сервисам.