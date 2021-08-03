Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд

Джонни Депп одержал победу в суде против Эмбер Хёрд. Суд частично принял ходатайство о махинациях экс-супруги актера. Депп обвинил Хёрд во лжи и растрате крупной суммы денег. Речь про $7 млн, которые актриса получила после развода, передает телеканал «Известия». Хёрд публично заявила, что отдала всё одной из детских больниц Лос-Анджелеса. В медучреждении сообщили, что получили всего $100 тыс. Теперь актрисе предстоит доказать суду целевое расходование средств. Актер в иске указал, что своим заявлением про перевод денег Хёрд не только оказала влияние на весь судебный процесс, но и нанесла невосполнимый удар по его репутации. Суды с бывшей женой поломали актеру успешную карьеру. Студии в одностороннем порядке начали разрывать все контракты. В ряде фильмов Джонни Деппу уже успешно нашли замену.

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