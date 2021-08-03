Разрушительная стихия: последствия урагана в Тверской и Курской областях
Разрушительная стихия: последствия урагана в Тверской и Курской областях
2021-08-03 07:50:59
2021-08-03 07:50:59
2021-08-03 07:50:59
2021-08-03 07:50:59
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
В МЧС сообщили о 3 погибших и 15 пострадавших людях
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
Мощный ураган обрушился 2 августа на Тверскую и Курскую области. В Тверской ураган повредил кровли 65 домов, частично нарушил энергоснабжение и повалил более 90 деревьев. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 15 получили травмы
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
Сильнее всего стихия разгулялась в Андреаполе: там деревья упали на крыши домов в жилом секторе. Часть построек оказалась разрушена, пострадали люди
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
В Ржеве дерево упало на автобус и повредило его
На весь экран
Фото: vk.com/Сарафанное радио_Осташков
На Селигере из-за урагана погиб турист из Москвы. Еще 6 человек поступили в Осташковскую районную больницу
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
В Курске ветер повалил более 40 деревьев, часть которых упала на припаркованные автомобили
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Несколько деревьев рухнули на линии электропередач, из-за чего в разных частях Курска зафиксировали перебои с подачей электроэнергии. На ликвидацию направили 9 бригад Курских электрических сетей
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Дерево, рухнувшее на проезжую часть
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Ураганный ветер сорвал часть кровли здания курского пансионата ветеранов войны и труда «Сосновый бор»
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
Автомобили, поврежденные во время урагана
На весь экран
Фото: vk.com/Новости Курска
Ураганный ветер в Курске сопровождался сильным ливнем с грозой
На весь экран
Фото: vk.com/46tv.ru Первое курское интернет телевидение
В поселке Медвенка Курской области ураган снес крышу автостанции
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
Поваленные деревья
На весь экран
Фото: vk.com/Новости Курска
Дерево, упавшее на улице Почтовой и чудом не раздавившее автомобиль
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.