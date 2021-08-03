Прямой эфир
Общество
Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию
Мир
Мурашко уточнил состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Общество
В России за сутки выявили 22 010 случаев COVID-19
Туризм
Прямые доходы от туризма в Крыму с начала года превысили 2 млрд рублей
Общество
Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин к штамму «Дельта»
Общество
В СК раскрыли подробности уголовного дела против экс-главы УМВД по Камчатке
Общество
В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады
Общество
Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области
Спорт
Российские волейболисты сыграют с бразильцами в полуфинале Олимпиады

Разрушительная стихия: последствия урагана в Тверской и Курской областях

В МЧС сообщили о 3 погибших и 15 пострадавших людях
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
Мощный ураган обрушился 2 августа на Тверскую и Курскую области. В Тверской ураган повредил кровли 65 домов, частично нарушил энергоснабжение и повалил более 90 деревьев. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 15 получили травмы
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
Сильнее всего стихия разгулялась в Андреаполе: там деревья упали на крыши домов в жилом секторе. Часть построек оказалась разрушена, пострадали люди
На весь экран
Фото: vk.com/Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
В Ржеве дерево упало на автобус и повредило его
На весь экран
Фото: vk.com/Сарафанное радио_Осташков
На Селигере из-за урагана погиб турист из Москвы. Еще 6 человек поступили в Осташковскую районную больницу
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
В Курске ветер повалил более 40 деревьев, часть которых упала на припаркованные автомобили
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Несколько деревьев рухнули на линии электропередач, из-за чего в разных частях Курска зафиксировали перебои с подачей электроэнергии. На ликвидацию направили 9 бригад Курских электрических сетей
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Дерево, рухнувшее на проезжую часть
На весь экран
Фото: vk.com/АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области
Ураганный ветер сорвал часть кровли здания курского пансионата ветеранов войны и труда «Сосновый бор»
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
Автомобили, поврежденные во время урагана
На весь экран
Фото: vk.com/Новости Курска
Ураганный ветер в Курске сопровождался сильным ливнем с грозой
На весь экран
Фото: vk.com/46tv.ru Первое курское интернет телевидение
В поселке Медвенка Курской области ураган снес крышу автостанции
На весь экран
Фото: vk.com/"Маяк".Горшечное
Поваленные деревья
На весь экран
Фото: vk.com/Новости Курска
Дерево, упавшее на улице Почтовой и чудом не раздавившее автомобиль
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021