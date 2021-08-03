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Пострадавший в ДТП в Турции россиянин рассказал об аварии

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Перед аварией в Турции у туристического автобуса с россиянами «что-то произошло с колесом», рассказал один из пассажиров. По его словам, большая часть находившихся внутри туристов спала. Сам Кремнев получил повреждение спины, у его ребенка диагностировали сотрясение мозга, сообщает телеканал «Известия». Пострадавший указал, что полиция и медики оперативно сработали и быстро прибыли на место инцидента.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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