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Общество
Скончался режиссер клипов «ДДТ» и «Алиса» Олег Флянгольц

Скончался режиссер клипов «ДДТ» и «Алиса» Олег Флянгольц

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Режиссер и оператор Олег Флянгольц, снявший клипы для многих отечественных рок-групп, умер в понедельник, 2 августа, говорится на странице группы «Алиса» в Facebook.

«Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 — 02.08.2021», — сказано в сообщении.

Причиной смерти режиссера стал сердечный приступ, уточняет портал «Репродуктор».

Отмечается, что для группы «Алиса» Флянгольц снял клипы «Белая невеста» (1995), «Родина» (2003), «Небо Славян» (2003), «Власть» (2008), а также документальный фильм «Алиса 30» к 30-летию группы.

Режиссер снимал клипы и для других групп, вышедших из Ленинградского рок-клуба, включая «ДДТ», Tequilajazzz, «Колибри», «Наив», «НЭП».

Кроме того, он срежиссировал фильм по мотивам песен Виктора Цоя «Просто хочешь ты знать». В 2011 году Флянгольц получил главный приз фестиваля «Кинотавр» за ленту «Безразличие».

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