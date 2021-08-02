Строительство корпуса онкодиспансера завершили в Волгограде на 80%

В Дзержинском районе Волгограда продолжается строительство нового корпуса онкологического диспансера. Готовность объекта достигла 80%, сообщает региональный комитет строительства.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в облстрое, сейчас на объекте идет внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей. Также рабочие начинают подключать шкафы автоматизации системы вентиляции и системы экстренного вызова медперсонала.

На прилегающей территории завершено обустройство дорожек, установлены светильники и чаша сухого фонтана. Также готова парковка на 120 мест. В скором времени подрядчик намерен начать озеленительные работы.

В новом корпусе онкодиспансера разметят детскую и взрослую поликлиники, клинико-диагностическую лабораторию, блок реанимации и интенсивной терапии.

Полностью завершить строительство и сдать объект планируется в 2022 году.

В апреле в Волгограде определили подрядчика на строительство радиологического корпуса онкодиспансера. Он должен будет возвести двухэтажное здание, в котором разместятся процедурные отделения, палаты дневного стационара, а также технологические, санитарно-гигиенические, служебные, вспомогательные помещения. Сдать объект намерены в 2022 году.