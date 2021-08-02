Аграрии Липецкой области собрали более 1 млн т зерна

В Липецкой области аграрии собрали 1,313 млн т зерна. По данным на 2 августа, в регионе обмолочено 355 тыс. га, сообщает управление сельского хозяйства области.

Сейчас фермеры убирают озимую пшеницу, горох и яровой ячмень. К уборке яровой пшеницы приступили в 17 районах, пишет LipetskMedia.

В целом в уборке зерновых задействованы 1560 комбайнов. Лидерами по урожайности являются Измалковский (42,4 ц/га) и Становлянский районы (42,3 ц/га). Средняя урожайность в регионе достигает 37 ц/га.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что в условиях «непростого года» результаты аграриев можно назвать достойными.

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