В 2022 году Красноярск примет этапы Кубка мира по сноуборду. На 8 и 9 января запланированы этапы в дисциплине «сноуборд-кросс».

В Красноярске такие соревнования пройдут впервые в истории. Старты примет кластер «Сопка», где в марте 2021 года успешно прошло первенство мира по фристайлу и сноуборду с участием спортсменов из 28 стран мира. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Оператором проведения этапов Кубка мира в Красноярске выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.