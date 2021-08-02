В Великобритании обнаружили планы об отказе в помощи престарелым жителям

В Великобритании существовал секретный план отказа от медицинской помощи тем, кому за 70, во время эпидемии, пишет газета The Daily Telegraph. Национальная служба здравоохранения разработала стратегию еще в 2016 году на случай вспышки гриппа в стране. План преследовал цель не допустить переполнения британских больниц, передает телеканал «Известия». Сейчас Национальная служба здравоохранения утверждает, что никогда не отказывала в помощи пожилым в возрасте за 70 лет во время текущей пандемии COVID-19. Однако множество фактов свидетельствуют, что власти страны просто бросили дома престарелых на произвол судьбы, утверждают журналисты The Telegraph. За время пандемии в богадельнях Англии и Уэльса умерло более 42 тыс. человек. Ранее стало известно, что в дома престарелых разослали инструкции с указанием «не реанимировать» своих пациентов во избежание заполнения коек в госпиталях. Из секретных документов журналистам также стало известно, что Национальная служба здравоохранения предлагала сортировать больных COVID-19 по вероятности выживания, а не по необходимости оказания им медицинской помощи.

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