Российский турпоток восстановится от последствий COVID-19 к концу 2021 года

Турпоток внутри России оправится от последствий COVID-19 к концу 2021 года. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, сообщает телеканал «Известия». Показатели вернутся в норму благодаря курортам Черного моря, считают эксперты. На сегодняшний день турпоток внутри страны составляет 90% от показателей 2019 года. В 2020 году из-за пандемии путешествия по России сократились на 40%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.