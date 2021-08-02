Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике

Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике

2021-08-02 18:36:02

2021-08-02 18:36:02

2021-08-02 18:36:02

2021-08-02 18:36:02

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