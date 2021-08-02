Почти 200 дворов отремонтировали в Южно-Сахалинске

Около 10 тыс. кв. м асфальтового покрытия на 190 дворовых территориях Южно-Сахалинска восстановлено в июле. Аналогичное направление благоустройства по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко развернуто во всех муниципальных образованиях региона.

Учитывая большой объем работ, срок выполнения текущего ремонта дворовых территорий продлен еще на несколько дней. Подрядные организации сейчас работают ежедневно. Благоустройство городских дворов находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Качество проведения восстановительных работ также мониторят члены общественного дорожного совета, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее в регионе подвели итоги голосования за проекты программы «Формирование комфортной городской среды». В тройку лидеров вошли: сквер Авиаторов в Южно-Сахалинске, благоустройство территории возле бассейна в Холмске, обустройство набережной на берегу залива Терпения в Поронайске. Реализация проектов-победителей начнется в 2022 году. Муниципалитетам еще необходимо проработать проектно-сметную документацию по объектам благоустройства.