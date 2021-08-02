Аграрии в Тамбовской области в 2,5 раза увеличили темпы закупки техники

С начала года аграрии в Тамбовской области приобрели 262 трактора и 112 комбайнов. Темпы закупки сельскохозяйственной техники увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Для проведения сезонных полевых работ в распоряжении региональных производителей находятся свыше 8,6 тыс. тракторов и почти 3 тыс. комбайнов. Об этом сообщает ИА «Абирег». По данным областного управления сельского хозяйства, готовность основной уборочной техники составляет 100%.

Согласно подсчетам, с июля по ноябрь аграрии используют 63 тыс. т дизельного топлива, более 6,1 тыс. т бензина и порядка 3,5 тыс. т моторных масел. Запасы материалов составляют 100%.

Уборка зерновых в Тамбовской области стартовала в середине июля. Всего в регионе посеяно свыше 180 тыс. га озимых культур.