В медучреждения Приморского края поступила вакцина «Спутник Лайт»

В Приморье поступила первая партия «Спутника Лайт». Более 5 тыс. доз вакцины получит 41 медучреждение края, сообщают местные власти. Пока приморцев прививают двухкомпонентными препаратами — «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», сообщает телеканал «Известия». «Спутник Лайт» рекомендован через шесть месяцев после выздоровления от COVID-19. Однокомпонентный препарат показан вахтовикам и не привитым ранее людям перед командировкой или поездкой, пояснила глава краевого минздрава. С начала массовой вакцинации в Приморье поступили 405 638 доз отечественных вакцин. Завершили иммунизацию 255 165 жителей края.

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