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Московские доноры помогли заготовить 18 т плазмы с антителами к SARS-CoV-2

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В Москве заготовлено 18 т плазмы с антителами к SARS-CoV-2. Запасы увеличились благодаря донациям от жителей столицы, сообщает телеканал «Известия». За время пандемии их было 32 тысячи. С начала пандемии жители столицы совершили 32 тыс. донаций. Стало известно, что плазму могут сдать не только переболевшие, но и привитые «Спутником-V». Это можно сделать на 30-й день после укола вторым компонентом. Для записи работает горячая линия, операторы вносят данные в базу и отправляют на проверку в департамент здравоохранения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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