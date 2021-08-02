В октябре пройдет первый международный форум «Россия–Африка: что дальше?»

22–23 октября 2021 года планируется проведение первого международного форума «Россия–Африка: что дальше?» на базе МГИМО МИД России.

В последнее время отношения со странами африканского континента приобретают всё более и более значимый характер для нашей страны. Об этом было четко заявлено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на первом в истории саммите «Россия–Африка», который состоялся в октябре 2019 года в Сочи.

Студенческий форум станет уникальной дискуссионной площадкой для обмена мнениями между представителями молодежного, научного, дипломатического и бизнес-сообществ России и Африки. В ходе панельных дискуссий, круглых столов и проектных групп будет обсуждаться современное положение дел на африканском континенте, а также возможные траектории будущего развития стран Африки и их сотрудничества с Россией.

Экспертами выступят представители дипломатического корпуса африканских стран в Москве, российские дипломаты, ведущие африканисты, представители вузов.

Студенты и аспиранты российских и африканских вузов смогут представить на форуме свои научные работы и проекты.

Председателем программного комитета форума является руководитель федерального агентства «Россотрудничество» Евгений Александрович Примаков.

Ответственным секретарем программного комитета является Игорь Всеволодович Ткаченко.

По итогам форума студенты из стран Африки и из России имеют желание представить итоги своей работы на саммите «Россия–Африка» в 2022 году.