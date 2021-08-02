В доме Курта Кобейна планируют проводить бесплатные экскурсии

Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия. Лидер группы Nirvana провел детство в Абердине, штат Вашингтон. Семья рокера жила в простом одноэтажном коттедже, передает телеканал «Известия». Именно в этом скоромном доме Кобейн начал увлекаться музыкой. Здание, в котором жил лидер группы Nirvana, построено в 1923 году. Сейчас дом Кобейна реставрируется, следующей весной планируется проводить по нему бесплатные экскурсии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.