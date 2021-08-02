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Сине-белый: как отмечают День ВДВ в городах России

В этом году исполняется 91 год со дня их основания
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Мужчины во время празднования Дня ВДВ в Москве.
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В понедельник, 2 августа, в России традиции отмечают День воздушно-десантных войск. Как проходит праздник в разных городах России — можно посмотреть в галерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков во время праздничного молебна в храме Илии Пророка на улице Ильинка, Москва
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Участники праздничного молебна. В столице в этом году отменили традиционный крестный ход на улице Ильинка, однако остальные мероприятия состоялись
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парк горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Центром празднования по традиции стал столичный Парк Горького
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парк горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
День ВДВ на улицах Москвы
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парк горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В этом году Воздушно-десантные войска официально отмечают 91 год с момента основания
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парк горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Официально празднование в столичном регионе длится с 30 июля, однако главные мероприятия пришлись на сам праздник, 2 августа
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парк горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В московском Парке Горького
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Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Ветераны-десантники на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Ветераны-десантники во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
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Ветераны-десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Поклонной горе в Красноярске.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Поклонной горе в Красноярске
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Награды на груди ветерана-десантника на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Награды на груди ветерана-десантника, Красноярск
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Оружейный залп во время минуты молчания на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Оружейный залп во время минуты молчания на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в Красноярске
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Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге
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Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге
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Празднование Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Участники празднования Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге
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