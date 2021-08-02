Онищенко оценил риск подхватить инфекцию вместе с водой из фонтана

В воде из фонтана могут содержаться кишечная палочка и холера, поэтому во время купания в них можно подцепить заразу. Об этом в понедельник, 2 августа, в день воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Вода в фонтанах не питьевого качества, она работает по принципу рециркуляции: проливается, потом закачивается и через напор подается в виде струи, бьющей вверх. Там за время эксплуатации этой воды все, что хочешь, может оказаться. И кишечная группа, и холера – все зависит от того, кто пользовался этим фонтаном. Насчет коронавируса я бы не особенно впечатлялся, а то, что это негигиенично и опасно с точки зрения других инфекций, это очевидно», — цитирует Онищенко НСН.

По его словам, учитывая, что ВДВ — уважаемый род войск, их причудливая забава — каждый год второго августа купаться в фонтанах — конечно, вызывает недоумение. Он высказал мнение, что надо что-то более соответствующее этому мужественному и очень уважаемому виду войск придумать на будущее вместо купания в фонтанах.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал десантникам отказаться от традиционного купания в фонтанах. В ведомстве отметили, что вода в них не обеззараживается, поэтому купание может стать причиной различных инфекций — респираторных или кишечных.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с поздравлениями в честь Дня Воздушно-десантных войск, сообщает телеканал «Звезда».

День воздушно-десантных войск (ВДВ) в России ежегодно отмечается 2 августа, сообщает телеканал «360».

Впервые парашютное десантирование личного состава состоялось на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ, но самостоятельным родом войск ВДВ стали в сентябре 1941 года. Также войска выполняли множество задач в Афганистане, Чечне и во время миротворческой операции на Балканах.