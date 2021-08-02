8 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет главное событие лета

8 августа на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — Моторинг. Гран-При Москвы.

На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта и музыки, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

В главный гоночный уикенд лета интригу на трассе будут держать быстрейшие российские мотогонщики. Семь захватывающих гонок, борьба за подиум — и всё это с живыми комментариями.

Гран-при Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети: авто и мото-экспозиции, шоу программы, музыкальная сцена, дрифт такси, детская зона, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и автограф и фотосессии с пилотами.

Увлекательная борьба на трассе и насыщенная программа фестиваля — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: Моторинг.

Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация на сайте https://motoring.ru/