У берегов Флориды акулы спасаются от «Красного прилива»

Воды у берегов Флориды заполонили тысячи акул. Побережье штата оккупировали разные виды морских хищников, передает телеканал «Известия». Ученые сообщают, что акулы спасаются от так называемого красного прилива. Из-за цветения вредоносных водорослей в воде накапливается токсин и начинается дефицит кислорода. Океанологи сообщают, что если красный прилив затянется, начнется массовая гибель акул.

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