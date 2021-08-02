Гроза с ливнем пришла в Московский регион в ночь на 2 августа

Во второй половине ночи в понедельник, 2 августа, в Московский регион пришла гроза с ливнем.

Грозовые разряды и осадки фиксировались в подмосковных Жуковском и Разменском, «засветки» наблюдались в Лыткарине, в районе Бронниц и Домодедова, а также в столичных районах Выхино и Новокосино, сообщают корреспонденты ТАСС.

Ранее пресс-служба подмосковного МЧС распространила предупреждение о дожде, грозе и ветре в регионе до 11:00 понедельника, 2 августа. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве призвали местных жителей во возможности оставаться дома, пишет «Москва 24». Водителям посоветовали ставить свои машины в гараж, а при его отсутствии парковать автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев. Спасатели подчеркнули, что на улице опасно находиться вблизи домов с неустойчивой кровлей, отмечает телеканал «360».

При грозе и порывистом ветре в МЧС посоветовали избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов. Жителям региона рекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью, пишет РИАМО.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 2 августа, в Москве местами ожидается сильная жара: температура воздуха может составит до +30 градусов. Не исключен кратковременный дождь, местами гроза. Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, поступление очень теплых воздушных масс на западной периферии циклона способствует аномальному повышению температуры в регионах ЦФО России.

1 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России последний летний месяц может стать на 40–60% дождливее нормы, а на юге региона, а также в Черноземье выпадет в 1,6–1,8 раза больше положенной нормы.