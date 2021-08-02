Синоптик пообещал дождливый август в Москве

Август в Москве ожидается дождливый и умеренно теплый. Летние температуры постепенно пойдут на спад, сообщает телеканал «Известия». Днем воздух будет прогреваться до +23 °С. Средняя температура ночью составит до +13 °С. В центре России август может быть на 40–60% дождливее обычного. В Черноземье осадков будет выше нормы в 1,6–1,8 раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.