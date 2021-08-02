В Минтруде напомнили о возможности получить выплату в 250 тыс. рублей

Минтруд напомнил о выплате в размере 250 тыс. рублей. Эти средства государство может предоставить для трудоустройства. Деньги выделят на открытие ИП и занятие подсобным хозяйством. Выплата идет в рамках

«Социального контракта». Деньги выделят тем, кто получает ниже прожиточного минимума. За помощью можно обратиться в центры соцзащиты или МФЦ. В 2021 году средства на программу получили почти все регионы РФ. Из федерального бюджета было выделено 26,3 млрд рублей. На июль 2021 года заключено более 120 тыс. соцконтрактов.

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