В Ростове-на-Дону встретили рапиристку Коробейникову с золотой медалью

Олимпийская чемпионка прилетела в Ростов-на-Дону. Рапиристку Ларису Коробейникову казаки встретили караваем, сообщает телеканал «Известия». Звезду фехтования ждали десятки болельщиков. К победе мотивировал довольно жесткий разговор с тренером. Место для золотой медали дома уже заготовлено.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.