Владимир Путин посетил Коневский монастырь в Ленобласти

Президент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь. Храмовый комплекс находится на острове в Ладожском озере, сообщает телеканал «Известия». Святыня была построена в XIX веке. В 2016 году президент уже посещал монастырь. Глава государства дал поручение восстановить и церкви, и скит. Реставрационные работы начались четыре года назад.

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