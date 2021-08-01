Apple удалила из App Store приложение для знакомств противников вакцин

Компания Apple удалила из App Store приложение Unjected, которое выступает в качестве платформы для знакомств противников вакцин. Причина удаления — распространение дезинформации о коронавирусе, о чем в воскресенье, 1 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

Приложение Unjected было основано двумя гавайскими женщинами. Изначально, платформа позиционировала себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова», а также как аналог популярных сайтов для знакомств — Tinder и Bumble. Так, Unjected предоставляет своей аудитории возможности создавать свой профиль, «свайпать» понравившихся пользователей и общаться с ними.

Однако в последствии Unjected решило отойти от своего классического формата: приложение установило социальную ленту, что привлекло внимание Google Play. Началась проверка распространяющейся на платформе антиваксеров информации, по итогу которой был заключен вывод о публикации в Unjected недостоверных сведений. Google направило приложению для знакомств предупредительное письмо, в котором указывалось, что у администрации платформы есть две недели на удаление недостоверного контента. Как итог — Unjected удалило социальную ленту с дезинформацией.

В свою очередь компания Apple удалила Unjected из App Store, а в качестве причины решения указала на «ненадлежащее отношение приложения к пандемии коронавирусной инфекции по своей концепции или теме». Американская компания четко очертила свои требования к платформам, затрагивающим COVID-19, — предоставлять достоверную информацию о заболевании, ссылаясь исключительно на правительственные и некоммерческие организации, которые занимаются вопросами здравоохранения.

По словам представителя Apple, компания изначально отрицала Unjected, а одобрила платформу только после того, как внесла в приложения изменения, отвечающие политике распространения достоверной информации о коронавирусе. Как указали в компании, попытка обмануть систему чревата удалением из нее определенных приложений.

Ранее, 9 июля, стало известно о том, что стоимость акций Apple продемонстрировала новый исторический рекорд, подорожав на 1,45% — до $145,32.