В Москве умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Профессор работал на журфаке с момента его основания в 1952 году, сообщает телеканал «Известия». В 1965 году Засурский стал деканом факультета, потом занял пост президента. С утра воскресенья к зданию на Моховой несут цветы. Почтить память Ясена Засурского приходят коллеги и студенты.

«Ясен Николаевич — это, конечно, уникальный человек. Легенда. Но он, ко всему прочему, был нашим учителем. С большой буквы тоже. И благодаря ему сегодня живет российская журналистика. Такая разнообразная, такая профессиональная», — прокомментировала декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова.

«Он всегда находил хорошие добрые слова для каждого. Будь это напутствие, будь это какие-то добрые слова или похвала твоей работы, твоей статьи. Он всегда был очень деликатен, очень вежлив и очень мягок со всеми. Особенно с коллективом», — отметила доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Анна Гуреева.

Ясен Николаевич выпустил несколько поколений журналистов. На лекциях профессор преподавал не только сам предмет. Засурский воспитывал в будущих журналистах моральные качества. В 1999 году профессор получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«У него была такая поразительная работоспособность до очень, так сказать, долгих лет жизни, которая позволяла ему вот такой вот ритм жизни. Благодаря бегу, благодаря здоровому образу жизни и, конечно, как он говорил, благодаря студентам. Потому что он говорил, что это счастье — преподавать в Московском университете. У него было много орденов, его награждали практически все руководители Советского Союза, постсоветской России. Но он говорил, что главная награда — это учить студентов, это любовь студентов», — говорит доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Григорий Прутцков.

Ясену Засурскому был 91 год. Место и время похорон пока не известны.

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