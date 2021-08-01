Умер основатель театра «Щелкунчик» Михаил Коган

Вечером 31 июля в возрасте 75 лет в Екатеринбурге скончался основатель и художественный руководитель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган. Об этом сообщается на странице театра «ВКонтакте».

Сообщается, что балетмейстер не смог оправиться после второго инсульта.

«Ушел из жизни наш Мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно Мастером [...] Он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря работе Когана театр воспитал более 1,5 тыс. талантливых выпускников. Свою творческую карьеру Коган начинал с небольшого коллектива «Малышок». Затем коллектив разросся и преобразовался в настоящий театр.