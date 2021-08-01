Детскую поликлинику № 2 в Оренбурге отремонтируют к декабрю

В Оренбурге до конца года капитально отремонтируют детскую поликлинику № 2 за 13,3 млн рублей. На сайте госзакупок уже опубликован соответствующий тендер и идет поиск подрядчика.

Как отмечает Урал56.Ру, итоги закупки подведут 24 августа. Подрядчику предстоит провести большой объем ремонтно-строительных работ в здании поликлиники, которая находится по улице Пойменная, 23а. Окончание работ планируется до 30 ноября этого года.

Почти 2,7 млрд рублей планируется выделить на создание инфекционной больницы в Оренбурге. Об этом рассказал в середине июля губернатор области Денис Паслер на совещании с ведущими врачами. В новом медицинском центре обустроят приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой.