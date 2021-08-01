Мэра Вашингтона сфотографировали на вечеринке без маски

Мэр Вашингтона попала на фото с вечеринки, на которой присутствовали звезды без медицинских масок. При этом за считаные часы до мероприятия политик анонсировала введение строгих карантинных мер в округе, передает телеканал «Известия». Важности ношения масок мэр посвятила не одну публикацию в своих соцсетях. В США распространяется штамм «Дельта», в связи с чем Джо Байден объявил о возврате масочного режима. Однако окончательное решение о введении меры остается за местными властями.

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