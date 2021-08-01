В России планируют реализовать систему маркировки антисептиков

В России начали тестировать систему маркировки антисептиков. В программе приняли участие лидеры рынка, причем инициативу предложили сами производители, сообщает телеканал «Известия». Проблема подделок стала особенно острой в пандемию. Доля контрафакта на рынке в 2020 году составила 51%. Эксперты считают, что маркировка сократит долю нелегальной продукции вдвое.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.