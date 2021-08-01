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Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец

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Президент России Владимир Путин посетил Коневский мужской монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере.

Центр силы: славная история Чудова монастыря
655 лет назад была основана одна из важнейших обителей Руси

Монастырь был построен в начале 19-го века, но потом был фактически разрушен.

Глава государства посещал монастырь в 2016 году и дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. Все работы проводились силами и средствами «Роснефти».

В ноябре 2020 года Путин побывал в новом Музее археологии Чудова монастыря.

Музей расположился под землей на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля.

В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь размером 500 кв. м. Археологи обнаружили там остатки построек XII–начала XIII веков, фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.

Все находки было решено сделать объектами музейного показа. Часть найденных артефактов была оставлена внутри раскопа, под стеклянным полом, другие представлены в витринах кругового обзора и в специальных витринах, вмонтированных в стены.

Одним из важнейших этапов создания музея стала реставрация археологических находок — остатков белокаменных фундаментов, саркофагов и других предметов, которые впоследствии легли в основу экспозиции.

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