Президент Туниса потребовал скорректировать процентные ставки банков

Президент Туниса Каис Саид призвал банки снизить процентные ставки. Официальный предлог — помощь народу и экономике страны. Экономика Туниса сократилась на 8,8% в 2020 году, передает телеканал «Известия». При этом долговые обязательства только росли в последние годы. Сейчас страна проходит через период политической нестабильности. 25 июля президент уволил премьер-министра и приостановил работу парламента.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.